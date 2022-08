1ª Festa Caipira do Conjunto Flamingos movimenta a região

Da Redação

O evento reuniu cerca de 4 mil pessoas, no ginásio de Esporte Mateus Romera

Aconteceu no último sábado (30), a 1ª Festa Caipira do Conjunto Flamingos, na cidade de Arapongas. O evento foi uma parceria entre o Ginásio Mateus Romera e Escola Municipal Alzira Horvatich e reuniu cerca de 4 mil pessoas, no ginásio de Esporte Mateus Romera.

Um dos convidados para a grande festa foi o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. “Tenho um carinho imenso pelo Conjunto Flamingos. E ver essa linda festa nos enche de orgulho. Parabéns a todos os organizadores. Foi um momento de muita diversão”, disse.

Além do prefeito, a festa foi prestigiada também pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, vereadores da base aliada e representantes da comunidade.

Segundo um dos organizadores, o diretor de Esporte Nilson Gasparini, a 1ª Festa Caipira do Conjunto Flamingos superou as expectativas. “Muitas pessoas passaram pela festa. O que comprovo todo o sucesso. Tivemos 22 apresentações de dança, barracas de alimentos diversos, doces, bebidas campinho sintético e brincadeiras para as nossas crianças. Agradecemos o apoio do prefeito e toda a sua equipe”, falou.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

