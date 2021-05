1ª etapa da vacinação contra a gripe encerra nesta segunda

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza - que teve início em 12 de abril e segue até 9 de julho, tem registrado baixos índices de vacinação no Paraná. Neste ano, a campanha foi dividida em três etapas, sendo a primeira delas destinada às crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. A primeira fase encerra nesta segunda-feira, 10.

De acordo com o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, de Arapongas, é importante que esses grupos prioritários procuram os locais de vacinação, para que se imunizem contra a gripe H1N1. “ A baixa procura está registrada em todo o Paraná. Portanto fazemos esse apelo para que os grupos prioritários desta primeira etapa procurem as nossas Unidades de Saúde que aderiram à campanha. Ainda dá tempo”, frisa Paludetto Jr. ORIENTAÇÃO – O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a Covid-19 e respeitar o intervalo de 14 dias entre uma e outra dose.

DEMAIS ETAPAS

A 2ª etapa – que vai acontecer de 11 de maio a 8 de junho – serão vacinados idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas.

A 3ª etapa – de 9 de junho a 9 de julho – será destinada às pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privadas de liberdade e adolescentes e jovens em medias socioeducativas.

Locais em Arapongas

- UBS Araponguinha: A vacinação será das 07h15 às 11h15/ e das 13h às 16h30. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Araucária: A vacinação será das 07h30 às 12h30. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Aricanduva: A vacinação será das 8h às 11h30/ e das 13h40 às 16h. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Bandeirantes: A vacinação será das 8h às 11h. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS CAIC: A vacinação será das 7h15 às 13h. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Centauro: A vacinação será das 8h às 11h30. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS São Vicente: A vacinação será das 7h30 às 16h30. Atendimento será por agendamento.

- UBS Tropical: A vacinação será das 8h às 11h. Atendimento por ordem de chegada.

- Jaime de Lima: A vacinação será das 7h30 às 11h/ e das 13h às 17h. Atendimento por ordem de chegada.

- 18 HORAS Flamingos: A vacinação será das 6h30 às 22h30. Atendimento por agendamento.

-18 HORAS Palmares: A vacinação será das 6h às 18h. Atendimento por agendamento.

- 18 HORAS Petrópolis: A vacinação será das 7h30 às 18h30. Atendimento por agendamento.

DOCUMENTAÇÃO:

Os pais ou responsáveis das crianças (6 meses a menores de 6 anos) devem apresentar a Carteira de vacinação e Cartão SUS da criança;

As gestantes devem apresentar Carteira de vacinação e Cartão SUS;

As puérperas devem apresentar Carteira de Vacinação, Cartão SUS, e a certidão de nascimento do bebê – o que comprova os dias do pós-parto;

- Os trabalhadores da Saúde devem apresentar Carteira de vacinação, Cartão SUS e Holerite.