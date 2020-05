1º Bota-fora recolhe 6.500 lâmpadas fluorescentes e 450 pneus

A Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Usina de Reciclagem e em parceria com as empresas Koregon Pipes e M.H.S Loja de Materiais Elétricos e Semapa – Marcas e Patentes realizou no último sábado, 9, o 1º Bota-fora para recolhimento de pneus e lâmpadas fluorescentes, na Praça do Ginásio de Esportes Luiz A. Zin. A ação resultou no recolhimento de 6.500 lâmpadas fluorescentes e mais 450 pneus. “ Tivemos boa adesão por parte da população. Respeitando todos os protocolos de saúde durante a pandemia do coronavírus, fizemos um bom trabalho com a cooperação de cada participante. O recolhimento desses materiais contribui para um descarte correto. Todos eles terão a destinação correta através da atuação das empresas parceiras”, disse o gerente da Usina de Reciclagem, Silvano Santos. Na oportunidade, foi feito também o descarte de lixos eletrônicos.

Doação – Durante o 1º Bota-fora de recolhimento de pneus e lâmpadas fluorescentes foi realizada também a doação de alimentos não perecíveis, por parte da população. Com os alimentos foram feitas nove cestas básicas, das quais, oito foram destinadas para as Cooperativas de Recicladores, Zona Sul e Cidade dos Pássaros - quatro cestas cada. A última cesta, será entregue no Asilo Lar São Vicente de Paulo.