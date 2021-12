Da Redação

Zagueiro Oscavo disputa a 10ª final na Liga de Maringá

O experiente zagueiro apucaranense Oscavo de Paula e Silva Junior, que nesse ano está defendendo o Vila Bonfim-Bom Sucesso, disputará pela décima vez na carreira a final do tradicional Campeonato Amador Regional de Futebol da Liga Desportiva de Maringá. “Muito feliz em poder disputar novamente a decisão dessa grande competição, uma das mais fortes do futebol amador em nosso estado. Chego na minha décima final, sendo oito vezes campeão”, destaca o zagueiro, que foi revelado nas categorias de base do extinto Apucarana Atlético Clube (AAC).

continua após publicidade .

Para chegar a decisão do campeonato, o time de Bom Sucesso eliminou na semifinal o Juventude, de Paiçandu. Na partida de ida, no campo da Vila Bonfim, o Bom Sucesso venceu por 1 a 0, enquanto no jogo de volta em Paiçandu, o placar foi de 2 a 2. Na final da competição, a Vila Bonfim-Bom Sucesso enfrentará o classificado entre Atlético Marialva e Jandaia Esporte Clube. No primeiro confronto no Estádio Hermínio Vinholi, em Jandaia do Sul, o Atlético venceu por 1 a 0.

Nessa temporada o zagueiro já foi campeão pela equipe da Molas Fama na categoria master da Copa da Amizade de Futebol Suíço.

continua após publicidade .

Além do Apucarana, ele atuou nos times da Nichika, Internacional-SC, Portuguesa de Desportos, Nacional, de Rolândia, Jaguariaíva, Ivinhema-MS, Misto Bordô, Portuguesa Londrinense, Comercial-MS, União, de Rondonópolis-MT, Ivaiporã, Associação Atlética Arapongas e Atlético Paranaibense-MS.

Encerrada a carreira como atleta profissional, Oscavo depois jogou em várias equipes amadoras da região. Foi campeão oito vezes da Liga de Maringá, com quatro títulos pelo Jandaia Esporte Clube, dois pelo Sarandi Esporte Clube, um pela Ferroviária, de Maringá, e outro pela Lajes Paraná. Também foi campeão das ligas de Goioerê, Campo Mourão, Loanda e do Vale do Ivaí, e da Copa Rádio Brasil Sul.

No futebol 7 society ganhou títulos do Campeonato Sul-Brasileiro e da Copa Sul pela equipe da Molas Fama. Em 2008 integrou a Seleção Paranaense da modalidade. Ainda tem muitos títulos no futebol suíço na cidade e região.

continua após publicidade .

Oscavo é formado em Educação Física, trabalhou em 2021 no Apucarana Sports e comanda o Projeto Gol na Vida no campo do Núcleo Tancredo Neves.

fonte: Reprodução