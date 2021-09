Da Redação

Youtubers citam bar de Apucarana com nome inusitado; Veja

Com o tema "Pequenas Empresas, Grandes Memes", os youtubers Eduardo Martini Camargo e Filipe José de Oliveira, do canal Diva Depressão, citaram um tradicional bar de Apucarana em um de seus vídeos pra lá de engraçados.

Os influenciadores listaram diversos empreendimentos do Brasil com nomes inusitados e na gravação comentam sobre o Toba´s Bar, localizado na Avenida Minas Gerais, na Cidade Alta. O vídeo soma mais 150 mil visualizações até o momento.

"Lá no Paraná, em Apucarana, tem o Toba´s Bar. Às vezes, é uma rede de empreendimento pelo Brasil. E o bonito é porque tem apóstrofo. Às vezes, o apelido do dono é esse. E ele está 'bombando' no bairro. Vale comprar uma Coca geladinha", comentou a dupla, que soma mais de três milhões de inscritos no YouTube.

Conhecidos pelo humor ácido e sarcástico, os apresentadores apresentam vídeos de entretenimento desde 2013 e também fazem sucesso nas redes sociais.



O bar de Apucarana com nome inusitado é citado aproximadamente nos quatro minutos do vídeo. Dê boas risadas! Assista aqui!