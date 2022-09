Youtuber explora lugares 'esquecidos' em Apucarana e região; conheça

Da Redação

Com um drone e um celular, o apucaranense Anderson Schroeder, de 31 anos, anda 'matando' a curiosidade de muita gente após criar o canal 'Lugares Esquecidos', no YouTube, há cerca de quatro meses, e gravando em endereços de Apucarana, no norte do Paraná, e região. Apesar do pouco tempo na plataforma de vídeos, o operador de máquinas já conta com mais de 1.100 inscritos e sonha em crescer ainda mais na nova profissão.

Sempre fui apaixonado por lugares históricos, abandonados e esquecidos, e gostei de assistir vídeos sobre locais fora do país, como castelos antigos e outros assuntos. Isso me faz despertar muita curiosidade. Por isso, criei o canal no YouTube com esse tema e percebo que as pessoas estão gostando - Anderson Schroeder, youtuber - Anderson Schroeder, youtuber

A forma que Anderson descobre os lugares é simples e conta com a ajuda dos seguidores do Instagram. Já o jeito que os vídeos são editados, fazem a diferença para quem 'viaja' junto dele nas gravações. "Eu conto um pouco da história e converso com os espectadores. Para melhorar a qualidade, comprei o drone e tento entregar um material legal para quem assiste meus vídeos. Minha edição é simples, mas vem sendo bastante elogiada. Estou animado", comemora.

Entre os lugares visitados pelo apucaranense, que atualmente mora em Arapongas, é a mansão da família Schmidt, que fica localizada no Parque Ecológico Parque da Raposa e pertencia antigamente à Fazenda Santo Ângelo, do pioneiro Carlos Schmidt, que chegou em Apucarana, em 1936. Apesar de parecer um local abandonado, a casa 'rosada' está desabitada, mas o terreno conta com os cuidados de um funcionário. Uma familiar do pioneiro, Felicita Pizarro Schmidt, foi a última moradora da mansão e não vive mais na cidade.

"Essa foi a gravação que mais gostei de fazer até hoje. Já visitei casas, sítios, parque aquático, igreja, escola, mas essa casa foi diferente. O vídeo está com mais de 1.500 visualizações e tem repercutido bastante. Pretendo fazer outros quadros e apresentar outros lugares pelo mundo, mas por enquanto, vou gravar aqui na região, que está cheia de curiosidade", acrescenta.

Antes das gravações, o youtuber pesquisa e tenta se ambientar o máximo possível com cada endereço visitado. "Sempre que vou a esses lugares, tento pesquisar antes, mas nem sempre tem história disponível. Porém, quando chego para gravar procuro pessoas que vivem nas proximidades e que conhecem um pouco da história. É preciso estar atento ao que vou divulgar nos vídeos", explica.

Assista a um dos vídeos de Anderson:

Por, Fernanda Neme.

