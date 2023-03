Youtuber do Pirapó recebe placa dourada de 1 milhão de inscritos

Da Redação

A moradora do Pirapó, distrito de Apucarana, Renata Silva dos Santos Vieira, de 29 anos, acaba de receber a placa dourada do YouTube de 1 milhão de seguidores. Ela é dona do canal de culinária Garota Virtuosa by Reh desde de 2014 e vem conquistando cada dia mais espaço na web.

"Comecei há mais de 8 anos atrás, quando criei o canal para dividir minhas experiências na cozinha, desde resenhas até mostrando caixas de produtos que eu vendia. Um tempo depois, postei uma receita de bolo no pote, que viralizou no mesmo dia da publicação. Foi aí que percebi que meu nicho era esse", recorda.

Após anos de experiência na plataforma de vídeos, atualmente a youtuber também ajuda pessoas a ganhar dinheiro vendendo doces em casa. "Graças a Deus hoje esse é meu trabalho. Além de gravar os vídeos para o YouTube, também faço postagens no Instagram", conta Renata, que soma mais de 48 mil seguidores na rede social.

Veja uma das receitas de Renata que soma mais de 6 milhões de visualizações:

null - Vídeo por: Garota Virtuosa by reh

