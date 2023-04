Xadrez define campeões e fecha Fase Municipal dos JEP'S, em Apucarana

Da Redação

Foram conhecidos nessa quarta-feira (12), no auditório do Centro da Juventude Alex Mazaron, em Apucarana, os campeões da modalidade de xadrez na Fase Municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição promovida pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

De acordo com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, a modalidade foi disputada pelas categorias masculina e feminina B. “Tivemos o xadrez fechando a fase municipal dos JEP´s e definindo os classificados para a fase final que acontecerá no mês de agosto em Apucarana, com a competição tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, destaca o professor Grillo.

Na competição de xadrez relâmpago masculino, o campeão foi o aluno João Guilherme Ohya Jorge, do Colégio Platão, com Henrique de Paiva Gneco, do Colégio Evolução, conquistando a segunda colocação. Franco Barreto Mincache, também do Colégio Evolução, ficou em terceiro lugar.

Gabriel Machado Baron, do Colégio Evolução, obteve a primeira posição no xadrez rápido, seguido por Henrique de Paiva Gneco, também do Colégio Evolução, e João Guilherme Ohya Jorge, do Colégio Platão.

No convencional o Colégio Evolução conquistou o primeiro lugar, seguido por Mater Dei, Nossa Senhora da Glória (Glorinha) e São José.

Pela categoria feminina a classificação ficou assim: relâmpago – 1º) Luisa Müller de Souza (Mater Dei), 2º) Isadora Martins Rizo (Platão), e 3º) Ana Vitória Fernandes Pereira (Mater Dei).

Rápido – 1º) Ana Vitória Fernandes Pereira (Mater Dei), 2º) Luisa Müller de Souza (Mater Dei), e 3º) Flavia Ferracini Marchi (Mater Dei). Convencional – 1º) Colégio Platão, 2º) Colégio Mater Dei, e 3º) Colégio Tadashi Enomoto.





Outros esportes

Também aconteceram em Apucarana as modalidades de atletismo (masculino e feminino), basquetebol (m e f), futsal (m e f), voleibol (m e f), vôlei de praia (m e f) e tênis de mesa (m), com as competições sendo realizadas nos ginásios de esportes do Lagoão e do Colégio São José, nos complexos Estação Cidadania e Áureo Caixote e na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Iniciada no dia 30 de março, a fase municipal dos JEP´s teve a presença de alunos/atletas dos colégios Agrícola Manoel Ribas, Santos Dumont, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Heitor Furtado, Padre José Canale, Carlos Massaretto, Tadashi Enomoto, Evolução, Godomá de Oliveira, Mater Dei, Nilo Cairo, Nossa Senhora da Glória, Osmar Guaracy Freire, Padre José de Anchieta, Platão, Polivalente, Izidoro Luiz Cerávolo, São Bartolomeu, São José, Sesi e Vale do Saber.

Conheça os campeões da Fase Municipal

Atletismo masculino B: Colégio Tadashi Enomoto

Atletismo feminino B: Colégio Tadashi Enomoto

Basquetebol masculino A: Colégio Platão

Basquetebol masculino B: Colégio Platão

Basquetebol feminino A: Colégio Platão

Basquetebol feminino B: Colégio Platão

Futsal masculino A: Colégio Platão

Futsal masculino B: Colégio São José

Futsal feminino A: Colégio São José

Futsal feminino B: Colégio São José

Voleibol masculino A: Colégio São José

Voleibol masculino B: Colégio São José

Voleibol feminino A: Colégio São José

Voleibol feminino B: Colégio São José

Vôlei de praia masculino A: Colégio São José

Vôlei de praia masculino B: Colégio São José

Vôlei de praia feminino A: Colégio São José

Vôlei de praia feminino B: Colégio São José

Tênis de mesa masculino B: Colégio Nossa Senhora da Glória

