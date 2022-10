Xadrez abre a 7ª edição dos Jogos das Crianças em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foram 91 participantes da competição

Com a realização da Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria Municipal de Esportes, teve início nessa segunda-feira (17), na quadra de esportes do Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, a 7ª edição dos Jogos das Crianças (JOCAS), com a disputa do xadrez (masculino e feminino). A competição também será desenvolvida nas modalidades de bola queimada, futsal e handebol até o dia 27 de outubro, envolvendo aproximadamente 1.500 alunos/atletas da rede municipal de ensino.

continua após publicidade .

Participaram da competição na modalidade de xadrez, 91 alunos, sendo 51 no masculino e 40 no feminino, representando as 36 escolas municipais.

-LEIA MAIS: Empresária de Apucarana fica presa por mais de uma hora em elevador

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac, que esteve acompanhado do vice-prefeito Paulo Vital, prestigiou o início dos Jocas e entregou a premiação aos melhores enxadristas, juntamente com a diretora-presidente da AME, professora Marli Fernandes, e do secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo.

“São várias modalidades na competição e agora com o xadrez que é um jogo muito importante, tem a ver com a matemática e a estratégia, com as crianças dos terceiros, quartos e quintos anos de todas as escolas da nossa rede municipal. É uma alegria muito grande voltar depois da pandemia, podendo realizar esses jogos com as crianças reunidas. Estamos formando de fato, meninos e meninas capazes de entender o mundo, de respeitar o pai e a mãe e a família, avançando cada vez mais, fazendo a junção de esporte com educação e formando uma geração vencedora”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Já é o sétimo ano que nós temos os Jogos das Crianças, junto da educação e do esporte, acompanhando os alunos da nossa rede. Encerramos o xadrez, houve as premiações e durante a semana toda e na próxima também com seqüência em outras modalidades. Em 2022 conseguimos retomar todas as atividades presencias e é outro ritmo nas escolas, nas atividades, estando revivendo bons momentos de forma presencial”, frisa a professora Marli Fernandes.

continua após publicidade .

“Muito importante o retorno dos Jocas nessa temporada, dando todo o suporte aos alunos para a prática esportiva e com as disputas acontecendo em seis polos, com o Centro da Juventude sendo um deles. Iniciamos com o xadrez e durante a semana teremos os jogos de futsal. Depois do Circuito de Corridas de Rua e dos festivais de atletismo o foco agora é a sétima edição dos Jocas. Estamos satisfeitos com o trabalho que está sendo feito agradecendo o prefeito Junior da Femac e o vice-prefeito Paulo Vital, sempre incentivando o esporte em nosso município”, disse o professor Grillo.

Pelo naipe masculino o campeão foi o aluno Leonardo Felipe de Oliveira, da Escola João Antônio Braga Côrtes. Leonardo Julião Fernandes, da Escola Presidente Médice, conquistou a medalha de prata e o aluno Murilo Eduardo Gatto, da Escola Marta Pereira, ganhou bronze. No feminino a campeã foi Giovana Moreira Monteiro, da Escola Doutor Joaquim Vicente de Castro, com Bárbara Tavares Leão, da Escola Marta Pereira, ficando em segundo lugar. A aluna Antonela Romualdo da Silva, da Escola Antonieta Lautenschlager, terminou a competição na terceira posição.

A competição será disputada por duas semanas, envolvendo aproximadamente 1.500 alunos/atletas da rede municipal de ensino. Os outros polos terão disputas no Ginásio de Esportes Adildo Mecenas (Cebolão) e nas escolas José Idésio Brianezi, Bento Fernandes Dias, Luís Carlos Prestes e Fernando Acosta. Já a Escola Karel Kober será polo na fase final da competição.

Nesta terça-feira (18/10), acontecerá a primeira rodada do futsal (masculino e feminino), somente não havendo jogos no Ginásio de Esportes Adildo Mecenas.

Siga o TNOnline no Google News