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WS Estamparia/Viana conquista o Torneio 1º de Maio em Apucarana

JPG ficou em segundo lugar e o Gol na Vida em terceiro; competição reuniu 726 atletas e registrou o maior número de equipes dos últimos anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 21:00:58 Editado em 01.05.2026, 21:00:53
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WS Estamparia/Viana conquista o Torneio 1º de Maio em Apucarana
Autor Competição ocorreu no Centro Esportivo Hairton Santos, o antigo Campo do Zé Rico - Foto: Prefeitura Municipal de Apucarana

O tradicional Torneio 1º de Maio de Apucarana (PR) conheceu nesta sexta-feira (01) o campeão da edição 2026. No Centro Esportivo Hairton Santos, o antigo Campo do Zé Rico, a equipe WS Estamparia/Viana conquistou o título após vencer o JPG nos pênaltis por 3 a 2, depois de empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

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Para o prefeito Rodolfo Mota, o evento traduz o papel do esporte na vida da cidade. “Estamos falando de famílias, amigos e trabalhadores reunidos em torno do esporte. É uma tradição que valoriza as pessoas e fortalece as comunidades. O futebol amador faz parte da identidade de Apucarana. Mais do que uma competição, o torneio representa a união das comunidades e valoriza quem constrói Apucarana todos os dias”, afirmou.

A programação começou às 8h30 com as semifinais. No primeiro confronto, o JPG venceu o Gol na Vida por 2 a 0. Em seguida, a equipe Mercado Viana/WS Estamparia superou o Tancredo/Cavan por 3 a 0. Na disputa do terceiro lugar, Gol na Vida e Tancredo empataram em 1 a 1, com vitória do Gol na Vida nos pênaltis por 4 a 3.

Na decisão, JPG e WS Estamparia/Viana protagonizaram uma partida equilibrada, que terminou sem gols no tempo normal. Nos pênaltis, o WS venceu por 3 a 2 e ficou com o título.

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Promovido pela Prefeitura de Apucarana, o torneio reuniu 33 equipes, o maior número dos últimos anos, mobilizando 726 atletas e 99 dirigentes e responsáveis. A premiação incluiu R$ 2 mil para o campeão, R$ 1 mil para o vice e R$ 500 para o terceiro colocado, além de troféus e medalhas.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, ressaltou a organização e o espírito esportivo. “Tivemos uma competição marcada pelo respeito, pela disciplina e pela qualidade dos jogos. Agradeço a todos os envolvidos e parceiros que contribuíram para o sucesso do torneio”, afirmou, destacando o trabalho conjunto de toda a equipe da Secretaria de Esportes na organização da competição, que garantiu um ambiente de paz e integração entre as equipes.

A entrega da premiação contou com a presença dos vereadores Gabriel Caldeira e Sidnei da Levelimp, além dos secretários municipais Maykon Tavares, chefe de Gabinete, Ely Macedo, secretário de Comunicação, e Rodrigo Almeida, secretário de Cultura. O esquema de segurança foi garantido por equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, contribuindo para que o evento transcorresse com tranquilidade do início ao fim.

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Apucarana PR Campeão WS Estamparia Esporte e Comunidade evento esportivo futebol amador Torneio 1º de Maio
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