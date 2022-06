WhatsApp: receba notícias de Apucarana, Arapongas e Vale do Ivaí

Da Redação

Diariamente, de cedo até a noite, são enviadas centenas de reportagens

Receba notícias de Apucarana, Arapongas e Vale do Ivaí várias vezes ao dia. Para ficar bem informado, basta participar dos grupos do TNOnline no WhatsApp. Diariamente, de manhã até a noite, são enviadas centenas de reportagens.

continua após publicidade .

Além de notícias da região, quem participa dos grupos do TN fica por dentro dos principais fatos do Paraná, Brasil e do mundo. Prestação de serviços, entretenimento, horóscopo, atualização da pandemia entre outras informações, divulgadas, checadas e preparadas pela equipe de jornalismo do site.

Para participar é simples, basta entrar em um dos nossos grupos através do link: https://chat.whatsapp.com/GDUQF2dBg5EGZIAGnqEIGg.

continua após publicidade .

O TNOnline também conta com número de WhatsApp, que fica na redação e você pode conversar com a equipe. Além de fazer denúncias e até colaborar com informações. Anote: (43) 9 9615-4000.