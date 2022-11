Wanderlei Faganello assume vice-presidência na FACIAP; entenda

Da Redação

O evento de eleição aconteceu durante o Congresso Empresarial Paranaense, que foi realizado em Foz do Iguaçu

Apucarana passa a ocupar mais um papel de destaque no cenário estadual. O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, foi eleito para ocupar a vice-presidência para Assuntos do Comércio da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP), na próxima gestão.

O evento de eleição aconteceu durante o Congresso Empresarial Paranaense, que foi realizado em Foz do Iguaçu, no último fim de semana. “Participar da FACIAP é levar e defender os interesses de nossos associados a um nível totalmente diferente. Ocupar um cargo nesta diretoria mostra que o trabalho da ACIA está sendo reconhecido”, frisa Faganello.





Sobre a Faciap

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná representa hoje 298 associações comerciais e um universo de mais de 60 mil empresas em todo o Estado. A entidade é uma das maiores instituições do sistema no Brasil, com atuação em 75% dos municípios paranaenses.

Como entidade representativa do empresariado, tem sido porta-voz de seus anseios junto aos governos municipal, estadual e federal, além de entidades privadas que interferem na ação das empresas.

O presidente da Faciap, Fernando Moraes, foi reeleito e comandará a entidade na gestão 2023/2024.

