VW Gol furtado em Apucarana é recuperado pela PM; veja detalhes

Um automóvel que foi furtado em Apucarana, norte do Paraná, foi recuperado na manhã deste sábado (25) pela Polícia Militar (PM). De acordo com as informações da corporação, o veículo, modelo Volkswagen Gol, foi localizado abandonado na Rua Tico-Tico, no Núcleo Habitacional Michel Soni.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem com esquizofrenia persegue e agride mulher com corda, diz PM

Uma equipe de segurança foi chamada para comparecer ao local e, ao averiguarem os dados do carro, apuraram que ele havia sido furtado na região da Vila Country Club.

continua após publicidade

O VW Gol foi guinchado pelas autoridades e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para as medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News