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AÇÃO RÁPIDA

VW Gol é furtado no centro de Apucarana e recuperado; veja flagrante

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito se aproxima do veículo, tenta abrir as portas e foge com o carro; automóvel foi recuperado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um veículo VW Gol foi furtado por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira (13), no bairro 28 de Janeiro, na região central de Apucarana. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.

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As imagens mostram um homem passando pelo carro estacionado e, em seguida, retornando ao local. Primeiro, ele tenta abrir a porta do passageiro. Depois, segue até a porta do motorista, consegue entrar no veículo e foge.

O carro foi recuperado pela Polícia Militar por volta das 14h desta terça-feira na rua Belo Horizonte, no Jardim Diamantina, equipamentos de som foram furtados. Após a recuperação, o proprietário foi até a 17ª Delegacia de Polícia Civil para buscar o veículo. As imagens devem auxiliar a polícia na identificação do autor do furto.

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VW Gol é furtado no centro de Apucarana e recuperado; veja flagrante
AutorFoto: Reprodução
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