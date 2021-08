Da Redação

Voyage furtado é recuperado pela PM em Apucarana

Na tarde desta quarta-feira (4), a Polícia Militar Apucarana recuperou um Voyage furtado e que estava no Jardim Marissol.

O solicitante relatou que estava passando pelo local quando viu um veículo "depenado" e em estado de abandono. Chegando no local, a equipe constatou ser o VW Voyage, que estava com alerta de furto desde o dia 3 de agosto.

Conforme a PM, o carro estava sem as quatro rodas, a bateria, o rádio e com o miolo da chave estourado. A equipe acionou o responsável, uma mulher, que se encarregou de acionar guincho para a remoção do veículo.

