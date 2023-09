"Vou voltar e te matar", afirma homem após agredir esposa com faca

"Vou voltar e te matar". Essa foi a afirmação feita por um homem depois de ter agredido a própria esposa e ferido ela com uma faca na manhã desta quarta-feira (13), em Apucarana, no Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 6h50 para atender a ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada no centro da cidade.

continua após publicidade

De acordo com relato da vítima, que consta no boletim da polícia, as agressões teriam acontecido depois de uma briga do casal. A mulher contou que o companheiro teria dormido fora de casa e, quando chegou no período da manhã, arrombou a porta do imóvel aos chutes e então a discussão começou.

- LEIA MAIS: Homem agride ex-esposa após encontrar vizinho na casa da mulher

continua após publicidade

Nesse momento, o homem teria ido para cima da vítima com uma faca, causando ferimentos no braço e na perna esquerda, além de uma lesão no tornozelo. Após cometer o crime, a esposa contou que o marido fugiu da residência afirmando que iria "voltar" e "matar ela".

Os policiais militares orientaram a vítima a procurar a delegacia da Mulher e solicitar uma medida protetiva. Uma equipe do Samu foi chamada e e ela foi levada para o Hospital da Providência com suspeita de fratura no tornozelo. A equipe da PM realizou buscas pela região, mas o autor das agressões não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News