Votação começa com tranquilidade e poucas filas em Apucarana

Com voto apenas para presidente, eleitores passam menos tempo na urna; município tem 94.366 pessoas aptas a votar

A votação no segundo turno das Eleições 2026 começou em clima de tranquilidade e com poucas filas na manhã deste domingo (25), em Apucarana. Conforme apurado pela reportagem nos locais de votação, o movimento flui com rapidez. Como os eleitores votam apenas para presidente da República, o tempo de permanência na urna é menor.

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O domingo de eleições começou com muita neblina, mas sem chuva. A previsão atualizada do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que há previsão de apenas 7 mm durante o dia.

Apucarana tem 94.366 eleitores aptos a votar. Na região, são 349.411 pessoas distribuídas pelas oito comarcas eleitorais do Vale do Ivaí, mais Arapongas. A estrutura reúne 28 municípios, com 1.104 seções e 164 locais de votação.

Depois de Apucarana, os maiores colégios eleitorais regionais são Arapongas, com 84.546 eleitores, e Ivaiporã, com 24.050.

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PM reforçou a segurança nos locais de votação - Foto: Lis Kato PM reforçou a segurança nos locais de votação - Foto: Lis Kato





As seções abriram às 8h e o atendimento segue até as 17h, pelo horário de Brasília. Os eleitores que estiverem na fila da seção no horário de encerramento terão o direito de votar garantido.

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Para votar, é necessário apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte ou carteira de trabalho física. O título de eleitor impresso não é obrigatório. O e-Título pode substituir o documento de identificação quando apresenta a fotografia do eleitor. www.tre-ba.jus.br

Antes de sair de casa, a orientação é conferir o endereço da seção pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na cabine, não é permitido utilizar celular ou equipamentos de gravação, que devem ser deixados no local indicado pelos mesários.



