Da Redação

Voos de Apucarana para Curitiba têm conexão em Londrina

A Aerosul Linhas Aéreas, companhia aérea com sede em Arapongas, começou a operar voos de Apucarana para Curitiba com uma conexão em Londrina. Diante da novidade, os passageiros poderão realizar uma viagem aérea de Apucarana para a cidade londrinense.

continua após publicidade .

Com uma distância de 55 quilômetros entre Apucarana e Londrina para os motoristas, uma viagem de avião entre os municípios, no Aeroporto Capitão João Busse, em Apucarana, e no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, pode ser considerada uma das menores do Brasil, levando apenas cerca de 15 minutos de duração.

Voos da mesma rota estão disponíveis para os dias 20, 23 e 30 de dezembro deste ano. As viagens para a capital paranaense estão custando R$ 679.

continua após publicidade .

Para retorno à Apucarana, determinados voos também terão conexão em Londrina, como no dia 27 de dezembro, quando o avião sai de Curitiba às 9h30, pousa no Aeroporto de Londrina às 10h30, sai às 12h para a Apucarana, onde tem a previsão de chegada às 12h15.

De acordo com a Aerosul, a alteração ocorreu visando questões comerciais e operacionais. A empresa, que começou a operacionalizar seus voos de Apucarana-Curitiba em setembro, realiza as viagens com um avião Cessna Grand Caravan, que tem capacidade para nove passageiros.