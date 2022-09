Voluntários realizam festa de Dia das Crianças no Solo Sagrado

Da Redação

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Associação de Moradores do Residencial Solo Sagrado, de Apucarana, realiza uma confraternização marcada para o dia 16 de outubro, das 13 às 16 horas, na sede do bairro, localizada na Rua Tereza Santos. A presidente da associação Mirian Regina Nunes explica que a atividade visa proporcionar um momento de descontração, cultural e de valorização das crianças do local e pede a colaboração e doações da comunidade.

"São crianças carentes que vivem aqui no bairro e que merecem esse dia de alegria com bastante doces, bolo e brincadeiras. Muitas delas não têm pai e a mãe acaba fazendo os dois papéis. Por isso, pedimos a ajuda de todos para a realização desta festa de Dia das Crianças, que será feita com muito amor e carinho", complementa Mirian.

Neste ano, a presidente do bairro e outros voluntários irão fazer um bolo de seis metros para cerca de 600 crianças. "Quem quiser contribuir para esse momento tão especial é só entrar em contato comigo através do WhatsApp (43) 99936-3413 e doar a quantia que puder ou até mesmo doar ingredientes para a produção do bolo. Além disso, gostaríamos de pedir também brinquedos", observa.

