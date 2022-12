Voluntários realizam ação de Natal no Hospital da Providência

Da Redação

Em clima de Natal, os pacientes do Hospital da Providência e Unidade de Tratamento do Câncer receberam a visita de grupos de voluntários que entregaram uma lembrancinha para comemorar esta data.

Nas ações foram entregues kits de higiene com uma mensagem de Natal feita com o apoio da comunidade. O grupo Mensageiros da Esperança, que visitou os pacientes internados vestidos de Papai Noel, Maria e José, acompanhados do Coral da Terceira Idade da Catedral passaram pelos quartos levando alegria e carinho aos pacientes. “Não tem dinheiro que pague isso, você ganhar um abraço e um sorriso na hora que mais precisa, só tenho que agradecer pelo gesto deles”, relata o paciente José Antônio.

Na Unidade de Tratamento do Câncer, o grupo de voluntárias Mães Intercessoras, além da lembrancinha, realizaram o tradicional Café Solidário. “Somos imensamente gratos pelos voluntários que se doam acolhendo os pacientes e nossa equipe, isso faz muita diferença no nosso dia a dia”, afirma a psicóloga Mariana Luz.

