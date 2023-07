Voluntárias realizam doação de roupinhas no Materno Infantil

Voluntárias do grupo "Formiguinhas" de Apucarana, no Norte do Paraná, realizaram a entrega de macacões infantis que serão doados para as mamães que participam do projeto "Elos de Vida" do Hospital da Providência Materno Infantil.

A doação foi entregue pela voluntária Nely Barduzzi de Sá, membro do grupo de amigas professoras aposentadas. "Fazemos um trabalho bem pequeno, mas já fizemos várias ações, somos um grupo de 10 voluntárias e cada uma ajuda com um pouco, é um trabalho de formiguinha, mas esses macacões foram escolhidos com muito carinho", diz a voluntária.

"Essa doação é um ato de amor e solidariedade, exemplo inspirador de como pequenos gestos podem impactar positivamente a vida de muitas pessoas", afirma Irmã Alvorina Romano.

