Voluntárias entregam brinquedos para Hospital da Providência

O Hospital da Providência Materno Infantil recebeu a visita do grupo Lions Clube Vitória Régia de Apucarana que realizou entrega de brinquedos para serem utilizados na brinquedoteca do Hospital e também macacões infantis para serem destinados para as mamães carentes que participam dos projetos do hospital.

De acordo com a voluntária Cirley Roseli Flores, a ação beneficiará também as crianças que realizam cirurgias no Hospital da Providência para deixar o ambiente hospitalar mais acolhedor para os pequenos. “O grupo arrecadou os brinquedos e alguns foram confeccionados por nossas companheiras, é uma ação que beneficiará também as crianças que realizam cirurgias no Hospital da Providência, que muitas vezes tem medo de passar por uma cirurgia e os brinquedos podem acalmá-las”, diz a voluntária que é membro do grupo.

“Agradecemos a todas as voluntárias pela ação, é um gesto muito bonito que alegrará as crianças durante o período de internação e pós-cirúrgico”, afirma Irmã Geovana Ramos, diretora geral do Hospital da Providência.

