Volta às aulas é marcada por muita alegria em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana retomou as aulas da rede municipal de educação nesta segunda-feira (25). Os mais de 12 mil alunos, matriculados nos 23 centros infantis e 35 escolas, estavam em férias há duas semanas. O primeiro dia do segundo semestre letivo foi marcado pela alegria das crianças em rever seus colegas e professores.

O prefeito Junior da Femac desejou boas-vindas a todos. “O recesso de meio de ano é importante para que os estudantes descansem e fiquem mais próximos às suas famílias. Eu espero que eles tenham aproveitado bastante as férias e estejam com as energias renovadas para mais um período de intenso aprendizado,” disse.

“O recesso de julho também é fundamental para que os profissionais da educação possam avaliar os trabalhos realizados ao longo do primeiro semestre e replanejar as metas e estratégias para a segunda metade do ano. Enquanto as crianças estavam de férias, os diretores, coordenadores, professores, merendeiras e estagiários também passaram por formação continuada para atualizarem seus conhecimentos,” acrescentou a secretária Marli Fernandes.

A estudante Maria Júlia, da turma do 5º ano A, da Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira, comentou sobre a expectativa para a volta às aulas. “As minhas férias foram muito legais. Eu fui ao cinema, comemorei o aniversário da minha prima e visitei o zoológico durante uma viagem a Cascavel. Mas já estava com saudades dos meus amigos, da professora e até da merenda. Eu não via a hora de retornar para a escola,” afirmou.

Outra aluna que estava ansiosa pelo início do segundo semestre letivo é Bianca Beatriz, do 5º ano C, da Escola Municipal Fernando José Acosta. “Eu também esperei muito pela volta às aulas, pois queria rever os meus amigos e minha professora. Vou aproveitar ao máximo esse restinho de ano, pois eu devo mudar de escola em 2023, quando vou para a 6ª série, e sei que sentirei muita saudade de tudo o que vivi aqui,” falou.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

