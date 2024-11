Voleibol masculino de Apucarana disputará final da Liga de Maringá

continua após publicidade

Ao vencer o Sarandi por 2 sets a 0, o time de voleibol adulto masculino de Apucarana carimbou o passaporte para a final da Série Ouro “B” do Campeonato Regional da Liga de Maringá. O confronto pela fase semifinal aconteceu nesse sábado (26), no ginásio de esportes do Country Club, em Maringá. Veja fotos abaixo.

📰 LEIA MAIS: Apucaranense é destaque na Seleção Brasileira de Futsal Feminino; veja

continua após publicidade

"A equipe esteve muito bem em quadra e chega a mais uma decisão de campeonato. Na final enfrentaremos o Volero Thunders, de Presidente Prudente. A disputa será no mês de novembro, mas a data ainda não foi divulgada pelos organizadores do campeonato. Com certeza será um grande jogo”, disse o técnico Lucas Paparazzo.

Na vitória do último final de semana a equipe contou com os jogadores Paulo e Thiago (levantadores), Marcos, Alejandro e Gabriel Hirose (opostos), Hugo e Anderson (centrais), Gabriel Piassa, Amon, Adalberto e Andrey (ponteiros) e Bruno (líbero). Na vitória contra o Sarandi, o levantador Paulo foi premiado como o melhor da partida.

Já nos meses de novembro e dezembro, a equipe participará da Série Ouro na fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), em Apucarana. A competição será realizada nos dias 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro.

continua após publicidade

Na Série Ouro dos JAP´s estão os times dos municípios de Apucarana, Londrina, Maringá, Toledo, Guarapuava, Ivaiporã, Araucária e Planalto.

📲Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

No Campeonato da Liga de Maringá de 2023, os apucaranenses foram campeões da Série Prata. Também no ano passado, a equipe participou da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) em Porecatu, e dos Jogos Abertos de Cambé. Na primeira disputa, Apucarana ficou em quarto lugar e na segunda competição faturou o bronze. Já em 2022, obteve a primeira posição nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s) e dos Jogos Abertos de Cambé.

continua após publicidade

1 de 4 divulgação A equipe venceu o Sarandi por 2 sets a 0 neste sábado (26)

2 de 4 divulgação No Campeonato da Liga de Maringá de 2023, os apucaranenses foram campeões da Série Prata

3 de 4 divulgação A disputa aconteceu no ginásio de esportes do Country Club, em Maringá.

4 de 4 divulgação

Siga o TNOnline no Google News