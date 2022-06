Voleibol feminino de Apucarana vence a 1ª na Liga de Maringá

Da Redação

A equipe feminina adulta da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap) obteve, neste final de semana, no Centro Esportivo do Jardim Paulista, a primeira vitória no Grupo A do Campeonato Regional da Liga Amadora de Maringá ao derrotar a Apvôlei, de Paiçandu, por 2 sets a 0.



O técnico da equipe, professor Adilson Franco de Souza, o Sassá, comemorou muito o triunfo em Maringá. “Vínhamos de derrotas na competição e precisávamos da vitória, que veio no sábado com uma boa atuação. Foi um jogo difícil e equilibrado, mas conseguimos o resultado positivo depois de alguns tropeços no início do campeonato. Agora é seguir treinando forte e subir na classificação do Grupo A”, disse Sassá.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabenizou a equipe. “Foi um resultado importante e que pode embalar o time na competição regional já pensando na próxima fase da liga. O voleibol é mais uma modalidade que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

A equipe apucaranense contou com as atletas Natália Fedre, Luana, Ana Beatriz, Giovana, Carol, Marília, Renata, Lorena, Rochinha, Maju, Laura e Juliana Mineo, que foi escolhida como a melhor jogadora da partida.

Na próxima rodada da competição no dia 18 de junho em Maringá, a Avoap enfrentará o Vôlei Club, de Campo Mourão.

Também estão no Grupo “A” as equipes do Authentic, Projeto Vôlei, Fênix “B”, Clube dos 30, Cevo, Soul Vôlei, Unicam “A” e Apea/Presidente Prudente-SP.

Os times da Caixa, Country, Albor Sport, Só Colchões, Unidos pelo vôlei, Tarja Preta, Unicam “B”, Olimpico, Amavolei, Doutor Camargo e Fênix integram o Grupo “B”.

A Liga de Maringá tem a participação de 22 equipes, divididas em dois grupos de 11 agremiações cada. Na fase inicial do campeonato os times jogam entre si em turno único dentro dos grupos, classificando-se os quatro primeiros de cada chave para a Série Ouro (quartas de final). Do quinto ao oitavo lugar os times vão para a Série Prata e da nona a 11ª posição disputam a Série Bronze.