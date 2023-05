Voleibol feminino de Apucarana é campeão na fase regional dos JEP's

Da Redação

Equipe feminina do Colégio São José

A equipe de voleibol feminino “A” do Colégio São José, de Apucarana, conquistou nessa quarta-feira (10), na quadra de esportes da Escola Municipal Dom Bosco, em Borrazópolis, a primeira colocação na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), ao derrotar o Colégio Estadual João Plath, de Mauá da Serra, por 2 sets a 0. Com o título, o estabelecimento de ensino apucaranense garantiu vaga para a macrorregional que acontecerá de 8 a 11 de junho em Jandaia do Sul.

Nas rodadas anteriores da competição, o “São José” havia vencido os times dos colégios Sesi, de Arapongas; Rosa Calsavara, de Cambira; e Olavo Bilac, de Faxinal, todos pelo placar de 2 sets a 0.

Com o comando do professor Alysson Namba, foram campeãs nessa quarta-feira as alunas/atletas Ana Clara, Anna Luiza, Annelise, Edhuarda, Giovana Maria, Giovana de Jesus, Julia, Mariana Fernandes, Mariana Macedo e Yasmin.

Na disputa da fase regional “A” dos JEP´s, o Colégio São José também competiu em mais três modalidades, ficando em segundo lugar no voleibol masculino, no handebol masculino e no futsal feminino.

fonte: Reprodução Time masculino do Colégio São José

Em Borrazópolis na competição das modalidades coletivas, Apucarana também foi representada pelo Colégio Platão, que foi campeão no basquetebol masculino, vice no basquetebol feminino e quinto colocado no futsal masculino.

A Escola José Menegazzo, de Apucarana, terminou o futsal paradesportivo masculino, categoria 15+, na terceira colocação. A fase regional dos JEP´s iniciou na última sexta-feira (05/05) e foi encerrada nessa quarta-feira.

