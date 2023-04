Voleibol feminino “A” define equipe campeã na fase municipal dos JEP's

Da Redação

Time A do São José conquistou a vitória

O time da categoria feminino A da modalidade de voleibol do Colégio São José conquistou nessa segunda-feira (3) no Complexo Esportivo Estação Cidadania o título na fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), ao derrotar a equipe do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira por 2 sets a 0. Com a vitória, o “São José”, comandado pelo professor Alysson Namba, carimbou o passaporte para a fase regional que está marcada de 5 a 10 de maio em Borrazópolis.

Antes a equipe campeã havia vencido as agremiações dos colégios Mater Dei, Nossa Senhora da Glória (Glorinha) e Vale do Saber.

Nesta terça-feira (4), no Complexo Esportivo Estação Cidadania”, será realizada a última rodada do feminino A do voleibol. Às 10 horas, o Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira joga contra o Mater Dei e às 11 horas, o Colégio Nossa Senhora da Glória enfrenta o Vale do Saber.

Também no mesmo local tem o fechamento do voleibol masculino A e do feminino B. Às 8 horas, duelam Mater Dei e Padre José de Anchieta na disputa de terceiro lugar no feminino B. Logo após, às 9 horas, pela decisão de terceiro lugar no masculino A, o Cerávolo encara o Polivalente. Às 13 horas, na disputa do título do feminino B, jogarão São José e Antônio dos Três Reis de Oliveira, e às 14 horas, na final do masculino A, o São José enfrenta o Colégio Nossa Senhora da Glória.

No Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José, acontecerá o segundo dia de competições do basquetebol. A programação nesta terça-feira é a seguinte: 8 horas, São José x Platão (M-A), 9 horas, São José x Platão (F-A), 10 horas, São José x Platão (F-B), e às 11 horas, São José x Platão (M-B).

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

