Voleibol de Apucarana termina em 3º lugar na Liga do Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em 2022, a equipe também participou dos Jogos Abertos de Cambé, dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s) e da fase estadual dos JAP´s

Depois da realização de quatro etapas, todas disputadas no município de Ivaiporã, a equipe adulta masculina de voleibol de Apucarana terminou o Campeonato Regional da Liga do Vale do Ivaí em terceiro lugar na classificação geral da competição. Na quarta e última etapa, desenvolvida neste final de semana, nas quadras do Colégio Barbosa Ferraz e da Escola Municipal Ivaiporã, os apucaranenses também ficaram na terceira colocação.

continua após publicidade .

“Terminamos a competição com 60 pontos, ficando atrás apenas da equipe da ADI de Ivaiporã que somou 75 pontos e da Prefeitura de Itambé com 65. Ao longo da temporada foram quatro etapas com a participação de 12 times da região”, frisou o técnico apucaranense, Lucas Paparazzo.

LEIA MAIS: Copa Apucarana de Futebol Amador define os finalistas

continua após publicidade .

Em 2022, a equipe também participou dos Jogos Abertos de Cambé, dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s) e da fase estadual dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). “Fomos campeões em Cambé e dos JAVI´s e tivemos a honra de poder disputar a fase mais decisiva dos JAP´s. Muito feliz com os resultados alcançados no ano, que demonstra que estamos no caminho certo, mas que ainda temos uma longa jornada buscando a evolução”, destacou Paparazzo.

“A nossa equipe masculina de voleibol está de parabéns, fazendo uma boa temporada, inclusive conquistando dois títulos em competições regionais, com o time tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na quarta e última etapa do Regional da Liga do Vale do Ivaí, Paparazzo utilizou os jogadores Paulo, Marcos, Mateus, Anderson, Nelson, José, Patrick, Renan e Bruno. Durante as quatro etapas da liga e das demais competições a equipe teve o acompanhamento do nutricionista Matheus Morais e da fisioterapeuta Eliana Silvério.

continua após publicidade .

Também disputaram a competição regional em 2022 as equipes do Pitanga, Prefeitura de Ivaiporã, Marialva/Ivaí Telecom, UPV/Londrina, Mandaguari, Cândido de Abreu, UPA/Santa Maria do Oeste, Arapongas e Araruna.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News