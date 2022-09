Voleibol de Apucarana se mantém em 4º lugar na Liga do Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe adulta masculina de voleibol de Apucarana se manteve na quarta colocação após a disputa da 3ª Etapa da Liga do Vale do Ivaí, neste final de semana no Ginásio de Esportes Alcebíades Alves, em Ivaiporã. O time, comandado pelo técnico Lucas Paparazzo, soma 43 pontos ganhos e realizou três jogos nesta etapa, sendo uma vitória e duas derrotas.

continua após publicidade .

“Disputamos mais uma etapa da liga que vem servindo de preparação para os Jogos Abertos do Vale do Ivaí e para os Jogos Abertos do Paraná, competições que estão próximas e exigirão muito da nossa equipe. Agradecemos ao prefeito Junior da Femac pelo apoio que vem nos dando durante toda a temporada”, destaca Paparazzo.

A 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI's) será disputada de 21 a 29 de outubro, em Jardim Alegre, enquanto os 64º Jogos Abertos do Paraná acontecerão no mês de novembro, em Apucarana.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Fora de casa, Apucarana goleia por 8 a 4 no primeiro jogo das quartas

Na abertura da 3ª Etapa, o time apucaranense perdeu por 2 sets a 0 para a Associação Desportiva Ivaiporã (ADI). Em seguida, a equipe de Apucarana venceu a Prefeitura de Ivaiporã por 2 sets a 0, enquanto no fechamento da competição os meninos da Cidade Alta foram derrotados por 2 sets a 1 para o time de Itambé.

Apucarana contou com os atletas Adalberto Teixeira, Anderson Crizol, Andrey Fernandes, Bruno Machado, Gabriel Piassa, Henrique Alves, João Luiz, José Cid, Jean Sanchez, Luan Silvério, Marcos Vinícius, Miguel Gil, Murilo Rafael, Paulo Henrique, Renan Bovo e Vinícius Costa.

continua após publicidade .

A classificação da Liga de Voleibol do Vale do Ivaí está assim depois de três etapas:

1º) Marialva/Ivaí Telecom com 58 pontos;

2º) ADI com 55;

3º) Itambé 51;

4º) Apucarana 43;

5º) UPV/Londrina 43;

6º) Pitanga 40;

7º) Mandaguari 38;

8º) Prefeitura de Ivaiporã 36;

9º) Cândido de Abreu 34;

10º) UPA/Santa Maria do Oeste 28;

11º) Araruna e Arapongas com 0.





A quarta e última etapa da competição regional acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro também no Ginásio de Esportes Alcebíades Alves.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News