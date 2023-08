Vôlei de praia de Apucarana ganha bronze na macrorregional dos Jojup's

As jogadoras estavam sob o comando do professor Sassá

As atletas Anna Luiza Muquiuti, Annelise Fernandes e Nathália Ventrilho, de Apucarana, conquistaram a medalha de bronze neste final de semana no Complexo Esportivo Antônio Arrabaça Ribeirete, o Carecão, em Ibiporã, na modalidade de vôlei de praia durante a macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojup's). A competição foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com apoio da Prefeitura de Ibiporã.

As jogadoras, com o comando do professor Adilson Franco de Souza, o Sassá, disputaram quatro partidas na competição, obtendo duas vitórias e sofrendo duas derrotas. As apucaranenses venceram na macrorregional dos Jojup's as atletas de Ribeirão do Pinhal e de Santo Antônio da Platina e perderam para as representantes de Figueira e Cambará.

“As meninas estão de parabéns pelo desempenho alcançado nos Jogos da Juventude do Paraná. O vôlei de praia de Apucarana tem evoluído, hoje temos as escolinhas da modalidade na AABB e no início de setembro vamos disputar a macrorregional dos Jogos Abertos. É mais uma modalidade que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

MACRORREGIONAL DOS JAP'S

Nos dias 2 e 3 de setembro, Apucarana participará do vôlei de praia (masculino e feminino) pela macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná (Japs), competição que ocorrerá em Ivaiporã. Na categoria feminina, Apucarana integra o grupo A ao lado de Faxinal e Londrina. Já na categoria masculina, os apucaranenses estão no grupo B, juntamente com Faxinal e Ribeirão do Pinhal.

A rodada de abertura da modalidade está marcada para o dia 2 de setembro no Centro Esportivo do Jardim Botânico. Os jogos são os seguintes: 15h50, Apucarana x Londrina (f); 17h50, Apucarana x Ribeirão do Pinhal (m); 18h10, Apucarana x Faxinal (f); e às 19h30, Apucarana x Faxinal (m).

