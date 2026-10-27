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UTILIDADE PÚBLICA

Você viu o Bento? Família procura por cachorro desaparecido em Apucarana

O cachorro é vira-lata, tem pelagem caramelo, patas brancas e usa uma corrente no pescoço

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Você viu o Bento? Família procura por cachorro desaparecido em Apucarana
Autor Bento sumiu no Jardim Veneza, e pode estar nas proximidades dos jardins Veneza, Residencial Interlagos e Núcleo João Paulo - Foto: Divulgação

Um cachorro de nove anos que atende pelo nome de Bento está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (23), em Apucarana (PR). A família procura pelo animal, que sumiu por volta das 18h, no Jardim Veneza, e pode estar nas proximidades dos jardim Veneza, Residencial Interlagos e Núcleo João Paulo.

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O cachorro é vira-lata, tem pelagem caramelo, patas brancas e usa uma corrente no pescoço. Ele atende pelo nome de Bento e ainda não foi encontrado.

A ausência do animal tem afetado a família, especialmente uma criança de quatro anos, que chora ao sentir falta do companheiro.

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A tutora pede ajuda para localizar o cachorro. Qualquer informação que possa contribuir para encontrá-lo pode ser repassada pelo telefone ou WhatsApp (43) 99928-2585.

A família pede que a população compartilhe o caso para ampliar as chances de encontrar Bento.

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Você viu o Bento? Família procura por cachorro desaparecido em Apucarana
AutorFoto: Divulgação


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