Você viu? "Meme Humano" surge em ruas de Apucarana e chama atenção

Moradores de Apucarana, no norte do Paraná, se depararam com uma cena, no mínimo, inusitada nos últimos dias: um homem mascarado tocando violão no meio da rua. O artista que esconde o rosto, no entanto, é conhecido nas redes sociais.

Desde segunda-feira (4), um vídeo do "personagem" passou a circular no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Nele, é possível ver o homem em meio à rotatória da Rua Nova Ucrânia, na Vila Santa Terezinha, em frente à farmácia São João. (Assista abaixo)

No registro, ele surge com uma máscara, segurando um violão e dançando de forma descontraída. A equipe de reportagem do TnOnline buscou a identidade do "artista anônimo" e descobriu que se trata do carioca Felipe Ricotta.

Ele se denomina como "Meme Humano" e vive desde 2010 viajando de cidade em cidade para espalhar sua arte, inclusive, se mantém através dela. Felipe Ricotta conversou com o TNONline nesta quarta-feira (6). Ele afirma que não é humorista, mas artista.

Felipe Ricotta chegou a atuar com Marcelo Adnet no programa "15 Minutos", da MTV, com o personagem Kiabbo. No entanto, não gosta de ser chamado de "ex-colega" do hoje global. "Não tenho problema nenhum com ele (Adnet), é um querido. Agora me sinto ofendido quando me chamam de ex-colega de fulano na imprensa, então, preciso me posicionar. Não dá para comparar meu trabalho com o de um bobo da corte que, como artista, é muito limitado", critica.

O carioca afirma que sua atuação vai além. "Fiz humor um tempo atrás na televisão, mas foi um acidente. Acho humor raso. Creio que tenho coisas mais bacanas para passar para as pessoas do que bobagem, fazendo o Meme Humano, espalhando minhas artes abstratas pelas ruas e fazendo (apresentações) em lugares fechados", diz.

Neste mês, ele vai rodar pelo Norte do Paraná, com passagens por Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Apucarana. O artista não tem muito critério nas suas escolhas de viagens. " Olho no mapa, vejo onde ainda não fui e onde tenho que voltar. Acabei de vir de Recife e daqui do Paraná sigo para Argentina", diz. Em Apucarana, ele está agendando um show na Old's, mas ainda não fechou a data.

O objetivo das apresentações é divulgar o seu trabalho. "Em primeiro lugar, levar entretenimento gratuito para as pessoas. Em segundo, uso o personagem como um artista normal usa um videoclipe: para atrair as pessoas para o que ando fazendo. No caso, para minha música literatura e arte visual", explica.



O "Meme Humano" diz que já passou por mais de 100 municípios do Brasil e da América Latina, e agora Apucarana é mais uma na lista do artista.

"Sempre passo pelas cidades, entrego música, arte visual e literatura. E aqui em Apucarana não seria diferente, certo? Então, se permitem...", exclamou Ricotta.

Veja o vídeo:

tnonline

