Você tem um? Saiba quais modelos de carros mais visados pelos ladrões

Carros abandonados sem as rodas e a bateria depois de furtados. A situação se tornou comum em Apucarana e municípios da região nos últimos meses. De janeiro a maio, 169 casos de furtos de veículos ocorreram na área da 17ª Subdivisão Policial (SDP), segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp-PR).

Nas últimas semanas, os registros de veículos recuperados “depenados” passaram a ser corriqueiros, gerando alerta entre os donos de carros e também no setor de segurança pública. O caso mais recente ocorreu nesta sexta-feira (14), quando um VW Gol foi localizado em um “carreador” no Contorno Norte de Apucarana. O veículo tinha sido furtado na última segunda-feira (10) na área central da cidade.

As características dos veículos furtados chamam atenção. A maioria tem maior idade de rodagem. São carros sem a ignição codificada, o que facilitaria a ação dos criminosos. O TNonline analisou os últimos 40 veículos recuperados pela Polícia Militar (PM) nos boletins de ocorrências. É uma amostra dos crimes praticados apenas entre maio e 14 de julho.

O modelo mais visado pelos bandidos, segundo esse recorte, é o GM Corsa, com 10 unidades furtadas. O segundo carro mais furtado é o Fiat Uno, com 8 registros; e em terceiro lugar o VW Gol, com seis registros. Outros modelos visados são o VW Santana (quatro casos) e a Fiat Fiorino (dois casos).

Na maioria das vezes, os bandidos abandonam os carros sem as rodas, a bateria e equipamentos do painel, como o aparelho de rádio. A Polícia Civil informou que suspeita da ação de uma quadrilha organizada agindo na região.

