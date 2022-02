Da Redação

Você sabia que Apucarana tem um mirante natural?

Um mirante natural localizado junto à Capela Nossa Senhora do Rocio, no Parque Bela Vista, garante uma visão privilegiada de Apucarana. A igreja foi construída a 820 metros acima do nível do mar.

Aliada à geografia acidentada do local, essa posição elevada proporciona um panorama único. É possível ver o cenário urbano da cidade e também prestigiar no horizonte o lindo pôr do sol na serra de apucaranense.

A visão também é deslumbrante à noite, quando a iluminação de várias cidades vizinhas a Apucarana pode ser observada.

Clique aqui para conferir imagens ao vivo de uma câmera instalada no local.

Localização:

Rua João Matiuzzi, 146 – Parque Bela Vista