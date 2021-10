Você já está preparado para deixar de usar máscara? assista

Da Redação

Recentemente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que, em breve, a população brasileira será desobrigada a usar máscara, acessório fundamental para a proteção contra a COVID-19. "Em breve, teremos essa desobrigação de usar máscara. Quem quer usar, usa.", afirmou.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, comentou que à medida que a pandemia vai enfraquecendo e toda a população esteja toda vacinada, o governo do Estado deverá adotar várias flexibilizações em relação às medidas sanitárias contra a pandemia do coronavírus.



Ele não confirmou a possibilidade de suspender o uso de máscaras no início do ano. “Por enquanto temos que nos manter firmes na vacinação e manter o uso de máscaras”, ressalta Beto Preto.

No centro de Apucarana, as pessoas ainda estão receosas quando a desobrigação do uso da máscara. Emídio Ferreira Lima, de 67 anos, perdeu um familiar que morreu vítima da Covid-19, e disse que ainda não se sente seguro. "Ainda tem gente se contaminando, morrendo, por causa da vacina tem menos gente morrendo, mas ainda não me sinto seguro, em 2022 devemos continuar com máscara, eu pelo menos vou continuar usando", disse.

José Valdir da Costa, de 65 anos, acredita que a máscara veio para ficar. "Não me sinto seguro, ainda temos que continuar usando, acho que a máscara veio para ficar, ela não vai sair tão fácil não, acho que quem quiser deve continuar usando, mesmo que liberado, deve continuar usando, ela veio para fazer parte da história", destaca.

A aposentada Laurides Aparecida dos Santos, de 68 anos, disse que usar a máscara é mostrar o respeito pelo próximo. "A máscara deve ser usada o quanto necessário, morreram muitos amigos meus, a gente fica com muito sentimento, usar a máscara em respeito ao ser humano, se a máscara é uma segurança, não custa nada usar ela", ressalta.

Já Aristides Mello, de 56 anos, vendedor ambulante, não vê a hora de trabalhar sem a proteção. "Eu já me sinto mais tranquilo sem usar máscara, como sou comerciante, respeito às regras, para poder chegar nas pessoas e vender então uso a máscara, mas pra mim, eu já não usaria, mas por causa das regras, uso", finaliza.

ASSISTA:

