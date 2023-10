“Você Conectado no Futuro 2023” alcança mil inscritos no primeiro dia

A quarta edição do “Você Conectado ao Futuro” foi aberta no início da tarde desta sexta-feira (20), no Clube de Campo Água Azul. No primeiro dia do evento de inovação, o Conecta Apucarana, em parceria com o Sebrae e a Prefeitura de Apucarana, ultrapassou mil inscrições para participar das oficinas e palestras.

“Nossa meta é atingir 1.500 inscritos neste sábado”, anuncia o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), Wanderley Faganello. O cerimonial de abertura oficial aconteceu no início da noite, com a presença do prefeito Junior da Femac, representantes da governança do Conecta, dirigentes de universidades e faculdades locais, além de empresários.

O gerente regional do Sebrae, Fabrício Biancchi, saudou os participantes do evento com uma mensagem online. O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, reiterou que o Você Conectado ao Futuro atende as metas propostas pelo Conecta Apucarana. “Estamos estimulando estudantes e empresários a ampliarem seu conhecimento em inovação, num cenário que avança rápido e já influencia o sucesso dos negócios em todas as áreas”, assinalou.

“O Município participa ativamente nas estratégias para estimular e criar essa nova matriz econômica, inclusiva com a criação do Fundo Municipal de Inovação”, citou o prefeito Junior da Femac. Ele reforçou o convite para que universitários e empresários acompanhem as palestras deste sábado, com profissionais de renome nacional.

Wanderlei Faganello, presidente da Acia e membro da governança do Conecta, disse que eventos como esse contribuem para criar um ambiente favorável, buscando avançar em inovação. “Trabalhamos para, cada vez mais, incentivar não só os jovens, mas também os empresários e empreendedores. A inovação representa o futuro de uma nova matriz econômica”, destacou Faganello.

Durante a tarde desta sexta-feira, uma palestra e várias oficinas e painéis movimentaram cerca de 400 estudantes apucaranenses, incluindo ainda meetups, batalha de pitch e demoday. As inscrições ainda podem ser feitas no Clube Azul neste sábado, a partir das 9 horas.

