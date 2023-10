“Você Conectado ao Futuro 2023” começa nesta sexta-feira no Água Azul

Apucarana sedia nesta sexta-feira e sábado (20 e 21 de outubro), no Clube de Campo Água Azul, a quarta edição do “Você Conectado ao Futuro 2023”. O evento terá palestras com renomados profissionais da área de inovação no Brasil. Também estão programados painéis, oficinas, meetups, batalha de pitch e demoday.

O convite aos empresários, empreendedores e estudantes universitários foi reforçado nesta quinta-feira (19), em coletiva de imprensa, realizada na Sala das Cerejeiras, no 4º piso do Cine Teatro Fênix. A programação foi apresentada por membros da governança do Conecta Apucarana, pelo prefeito Junior da Femac e o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello.

-LEIA MAIS: Apucarana define plano para aprimorar estratégicas de 'TI'

Também participaram Aloysio Gomes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Daniel Gomes, diretor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar); Deverson Rando, da Faculdade de Apucarana (FAP); Daniele Araújo, do Senai; Carlos Mendes, da Superintendência de trânsito e Inovação (Prefeitura de Apucarana).

Até o final da tarde desta quinta-feira, o “Você Conectado ao Futuro”, já somava 810 inscritos. No total são 1.500 vagas disponibilizadas para as palestras, painéis e oficinas. As inscrições podem ser feitas no local do evento, que começa às 14 horas desta sexta-feira. A abertura oficial acontece a partir das 19 horas.

“Trata-se do maior evento de inovação de Apucarana e toda a região centro-norte do Paraná. Teremos palestrantes de renome nacional e reforçamos o convite para que empresários e estudantes participem. O futuro é tecnologia, novos negócios e preparação de uma nova matriz econômica”, assinala o prefeito Junior da Femac.

Wanderlei Faganello, presidente da Acia e um dos maiores entusiastas de inovação na região, enfatiza que neste quarto ano do ´Você Conectado ao Futuro´, o foco é criar um ambiente favorável para avançar neste campo. “Esse é um momento de construção do futuro, de empreendedorismo, de inspiração, de estímulo à criação, de transformação digital, e de cultura da inovação”, destaca Faganello.

Integrantes da governança ressaltaram que o Conecta Apucarana tem cinco anos de existência e o “Você Conectado ao Futuro” já está na quarta edição. “Trata-se de um evento que cumpre os objetivos do Conecta, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social através da criação de novas empresas, proporcionando um ambiente de inovação no município, e que amplia o conhecimento dos empreendedores”, avalia Daniel Gomes, diretor da Unespar.

As inscrições para o Você Conectado ao Futuro podem ser feitas pela internet, através do link https://www.sympla.com.br/evento/voce-conectado-ao-futuro-2023/2144715?share_id=whatsapp

PROGRAMAÇÃO E PALESTRAS:

20/out às 15h00Pilares do E-CommerceCom Odair da Rosa (Socio MAGAZORD)

20/out às 19h15O papel da liderança no fomento da cultura de inovaçãoCom Bruno Stefani (Ex-CEO de Inovação da Ab Inbev)

20/out às 21h00Protagonismo Feminino na InovaçãoCom Alessandra Andrade

21/out às 10h40Alta PerformanceCom Allan Costa

21/out às 13h00Transformação DigitalCom Alex Monteiro

21/out às 15h00O Poder da ExperiênciaCom Fernando Kimura

21/out às 17h00Futurabilidade: Conectando pessoas, criando futurosCom Leila Navarro

OFICINAS:

20/out às 14h00Inovação em VendasGustavo Ishikawa

20/out às 17h00Comportamento do ConsumidorKawanna Jungers

20/out às 18h00Criatividade e InovaçãoAna Paula Murakawa

21/out às 09h00Criação de PitchGustavo Ishikawa

21/out às 10h30Desenvolvimento de Produtos

21/out às 14h00Propósito que nos moveTiago Cunha

MEETUPS:

20/out às 14h30Inteligência ArtificialSilvana M. Kumura

20/out às 16h00Jornada da StartupMurilo Braghin

20/out às 17h00Formação de TimesTiago Ribeiro

21/out às 14h00CHATGPTTiago Zampieri

BATALHA DE PITCH:

21/out às 8h30Conexão Jovem

21/out às 10h30Conexão Apucarana

DEMODAY:21/out às 15h00Conheça as Startups da Região

