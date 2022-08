Vizinhos pedem ajuda e idosa é encontrada morta em casa, em Apucarana

Da Redação

O corpo foi levado para exames no Instituto Médico Legal de Apucarana

Uma mulher de 72 anos, que morava sozinha na Vila Vitória Régia, em Apucarana, foi encontrada morta no sofá, pelo Corpo de Bombeiros. A idosa não era vista há alguns dias pelos vizinhos e também deixou de responder aos chamados no portão de casa, na rua Jardinópolis.

Desconfiados com o silêncio da vizinha, que não era habitual, os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A equipe, no entanto, conseguiu acessar apenas o quintal da residência da idosa, uma vez que as portas estavam trancadas. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado em apoio, quando foi possível entrar na casa.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a idosa, de 72 anos, foi encontrada já sem vida, no sofá da sala, sem sinais aparentes de violência ou lesões externas. A morte natural, no entanto, depende de exames complementares, realizados no Instituto Médico Legal.

