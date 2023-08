Vizinhos brigam em Apucarana e confusão termina com facada e prisão

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada na noite deste domingo (6) para atender uma suposta briga generalizada em uma rua do bairro Jardim Aeroporto. A confusão, que aconteceu entre dois vizinhos, terminou com facadas e uma prisão.

A ocorrência foi registrada na Rua Ananias de Oliveira e, quando chegaram no local, os policiais militares conversaram com a vítima. O homem relatou que, por volta das 12 horas, seu vizinho teria ido na frente da sua residência e afirmado que ia matá-lo com um corte no pescoço.

Por volta das 19 horas, a vítima se reuniu com familiares e amigos e o grupo foi para a frente da casa do suspeito saber o porquê das ameaças. De acordo com o relato, nesse momento começou uma discussão e o homem foi atacado pelo vizinho, que estava com duas facas nas mãos. A vítima teve um corte na região do rosto.

A equipe da PM encontrou o autor da facada. Conforme o boletim de ocorrência, ele ainda estava bastante agressivo e foi necessário uso de força moderada e algemas para encaminhar o suspeito para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

