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CRIMINALIDADE

Vizinho finge ajudar após furtar botijão de gás e acaba preso em Apucarana

Câmeras de segurança no bairro Recanto Mundo Novo desmentiram a versão do suspeito, que confessou o crime a caminho da delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 07:46:23 Editado em 26.05.2026, 07:46:19
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Vizinho finge ajudar após furtar botijão de gás e acaba preso em Apucarana
Autor Homem foi flagrado por câmera de segurança - Foto: Divulgação

Um homem de 56 anos foi preso na noite desta segunda-feira (25) após furtar o botijão de gás da própria vizinha no bairro Recanto Mundo Novo, em Apucarana. O suspeito chegou a inventar uma história para despistar a vítima, mas foi desmascarado por imagens de câmeras de monitoramento da rua.

-LEIA MAIS: Idoso de 67 anos é encontrado morto por irmão em sítio de Cambira

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De acordo com as informações da Polícia Militar, a moradora chegou em casa e logo foi abordada pelo vizinho. Ele relatou que havia visto um invasor no quintal dela e que teria, inclusive, pulado o muro para tentar impedir um possível furto. Ao entrar na residência, a vítima percebeu que seu botijão de 13 kg havia sido levado e decidiu pedir as imagens da câmera de segurança de uma casa em frente para entender o que havia acontecido.

A gravação, no entanto, mostrou uma realidade bem diferente. O vídeo flagrou um homem escalando o portão da casa do próprio vizinho, pulando o muro para o quintal da vítima e, em seguida, colocando o botijão sobre o muro que dá acesso à rua. Logo depois, o invasor faz o caminho inverso, sai pelo seu próprio portão, pega o objeto deixado no muro e volta para dentro de casa.

A vítima também conseguiu acesso a uma segunda câmera, que registrou o mesmo homem caminhando por uma rua próxima carregando o botijão furtado nas costas.

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A equipe policial notou que o vizinho, que ainda estava no local acompanhando a situação, possuía as mesmas características físicas e usava as exatas mesmas roupas do homem que aparecia nas imagens: calça jeans, camiseta cinza, calçado e boné preto. Questionado pelos policiais, ele inicialmente negou o crime. Porém, diante das evidências em vídeo, ele foi detido no local.

O suspeito foi colocado na viatura e encaminhado para a delegacia da cidade para que as medidas legais fossem tomadas. Durante o trajeto, percebendo que não tinha como sustentar a mentira, ele acabou confessando ter cometido o furto.


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Apucarana botijão de gas câmeras de segurança Furto POLICIA MILITAR vizinho suspeito
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