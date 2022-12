Vizinho é acusado de abusar de menina de 10 anos em Apucarana

Da Redação

O pai de uma menina, de 10 anos, procurou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, nesta sexta-feira (30), após a filha relatar que o vizinho da família, um homem, de cerca de 60 anos, passou a mão em suas partes íntimas. O caso foi registrado no Núcleo Habitacional Fariz Gebrim.

Conforme informações do pai, por volta das 17 horas, desta quinta-feira (29), a garota pediu um refrigerante ao vizinho, que vive na mesma rua em que a família mora.

Ainda conforme a polícia, o suspeito entregou o refrigerante para a menina junto de uma caixa de chocolate. Neste momento, ainda segundo o relato, ele a chamou para ir até o seu quintal e a agarrou à força, passando a mão em suas partes íntimas. Após o fato, a menina conseguiu se soltar e correu para dentro de sua residência.

O fato ocorreu na quinta-feira (29). No entanto, de acordo com o pai, ele só ficou sabendo do que houve nesta sexta-feira (30), quando a filha teve coragem de contar. Ciente do ocorrido, ele foi até a residência do autor para questioná-lo, mas quando o suspeito viu o pai da menina, saiu com seu VW Gol do local e não voltou mais.

Conforme a PM, até o momento o suspeito não foi localizado.

