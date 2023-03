Viúva homenageia marido vítima de acidente em Apucarana

Da Redação

A família do motociclista Daniel David Monteiro, que morreu após sofrer um grave acidente no dia 26 de março de 2022, em Apucarana, realizou uma homenagem, na noite desta sexta-feira (25), no local onde aconteceu o acidente.

A viúva de Daniel, Andrea Inácio da Silva Monteiro, conversou com a reportagem do TNOnline, e explicou que a homenagem é também uma manifestação diante da demora da justiça. “Desde o acidente a justiça não se moveu, a vida de todo mundo está seguindo, e eu estou aqui aguardando justiça por tudo que aconteceu com meu marido”, explicou Andrea.

O acidente

Um motociclista, de 40 anos, morreu na madrugada deste sábado (26), após acidente na Avenida Governador Roberto da Silveira, nas proximidades do Posto V. Brambila, em Apucarana. A vítima foi identificada como Daniel David Monteiro, morador do Residencial Interlagos.

De acordo com informações de testemunhas, o homem trafegava sentido centro da cidade, quando foi desviar de um GM Vectra e acabou batendo em um poste. Ainda conforme o boletim, o motorista que pode estar envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro ao motociclista.

As placas do veículo foram repassadas para a PM e o caso deve ser investigado pelos órgãos competentes. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimar a vítima, mas ela morreu no local. O corpo do homem foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

