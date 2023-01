Vitrines destruídas: arrombamentos em Apucarana preocupam lojistas

Da Redação

Pelo menos cinco estabelecimentos localizados no centro da cidade foram invadidos somente nos primeiros dias do ano

Juntar os cacos. Essa foi a cena registrada na manhã desta quarta-feira (4), na loja do Douglas Pires Pereira localizada na Rua Oswaldo Cruz, no centro de Apucarana, no norte do Paraná. O comércio dele foi invadido na madrugada. Bandidos usaram um paver solto da calçada e destruíram a vitrine da empresa. Mas ele não é a única vítima. Pelo menos cinco estabelecimentos localizados no centro da cidade foram arrombados nos primeiros dias do ano. A onda de crimes fez Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) solicitar uma reunião com os órgãos competentes. Assista o vídeo abaixo.

Na loja do Douglas o prejuízo foi grande, diversas semijoias foram furtadas e o local precisa de uma vitrine nova. Por lá, o sentimento era de insegurança. "Acordei de madrugada, por volta das 3 horas com a PM me ligando falando do crime, que a vitrine havia sido quebrada. Insegurança total, a nossa região está complicada, a gente espera mais segurança, que os órgãos competentes tente localizar o real problema, ver o que de fato está acontecendo pra gente trabalhar mais seguro, mais confiante", disse Douglas.

Nesta manhã, os funcionários trabalharam para organizar e limpar toda bagunça deixada para trás. "Nesta manhã não atendemos os clientes, durante a tarde vamos colocar tapumes até a vitrine ficar pronta , e claro, tudo isso vai prejudicar nosso atendimento", comenta.

Após ter a loja invadida no primeiro dia do ano, Josmary Cassimiro, gerente do estabelecimento, investiu mais em segurança "Estamos vendo uma porta melhor, uma fechadura melhor, a porta era só de vidro, fechaduras comuns, estamos providenciando mais segurança e segurança privada, com rondas mais frequentes. Foi muito ruim começar o ano assim, com a loja invadida. Mas graças a Deus não aconteceu algo pior", destaca.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana ACIA, Wanderlei Faganello, informou que a onda de arrombamentos é preocupante e solicitou uma reunião com as forças de segurança e prefeitura. "A CIA vê com muita preocupação esta onda crescente de arrombamentos e crimes praticados nos últimos dias. Vamos solicitar uma reunião com o Comando da Polícia Militar, Civil, Prefeitura de Apucarana para ver o que pode ser feito para conter esta onda de violência em nossa comunidade", repassou Faganello.

Existe a suspeita que os arrombamentos foram praticados por moradores de rua ou usuários de drogas. No último dia dois, a Polícia Militar (PM), prendeu um homem, de 30 anos, que quebrou a vitrine de uma loja para furtar objetos. O crime aconteceu no cruzamento da Rua Ponta Grossa com a Oswaldo Cruz.

O suspeito, de acordo com a PM, foi encontrado na Praça Interventor Manoel Ribas, após abordagem a alguns moradores de rua. "A PM realiza abordagens a indivíduos suspeitos, se for pego em flagrante delito cometendo o crime, será detido. A orientação é para que os comerciantes coloquem grades nas portas para impedir ou dificultar a ação criminosa", orienta a soldado Gabriella Picanço Xavier.

A Polícia Civil informou que investiga os crimes e que tenta identificar os ladrões que destroem vitrines. Assista: null - Vídeo por: Reprodução





