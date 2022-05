Vítimas que morreram em acidente com ônibus são identificada

Da Redação

Sete pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um acidente com ônibus na PRC-467, em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (2). O veículo saiu de Pato Bragado e levava pacientes para atendimento médico em Toledo.

continua após publicidade .

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde está fornecendo apoio aos familiares e informações sobre as vítimas na Unidade Básica de Saúde Albino Edvino Fritzen, em Pato Bragado.

Os feridos foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento de Marechal Cândido Rondon. Três vítimas precisaram ser transferidas para hospitais da região, pois estão estado grave.

continua após publicidade .

Veja os nomes dos mortos identificados:

Cesar Schaeffer, motorista

Nelson DitzJoão Szczuk

continua após publicidade .

Ivone Carmen Gentelini

Claci Inês Specht Werlang

Lurdes Monteiro

continua após publicidade .

Fabiana Monteiro

O acidente

continua após publicidade .

O acidente aconteceu próximo ao distrito de Iguiporã, no interior de Marechal Cândido Rondon. O ônibus saiu da pista e parou em uma região de mata, por volta das 6h.

A Polícia Rodoviária Estadual acredita que um veículo carregado com milho tenha se envolvido no acidente, ocorrendo uma colisão lateral. Ainda de acordo com a polícia, o veículo deixou o local da batida.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal.

Com informações, G1