Vítimas ficam presas em elevador no centro; bombeiros são acionados

Da Redação

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (7)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para atender uma ocorrência em um prédio, localizado na Rua Osório Ribas de Paula, na área central de Apucarana, norte do Paraná, por volta das 11h desta sexta-feira (7). De acordo com a corporação, três pessoas, sendo duas mulheres e uma criança, ficaram presas no interior de um elevador.

Os bombeiros contaram com o auxílio de algumas ferramentas para poder abrir a porta da plataforma e retirar as vítimas. Não se sabe, até o momento, qual foi a causa da pane no elevador.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Outra ocorrência

Os bombeiros de Apucarana também foram chamados para atender uma queda, dentro da circular, no Distrito do Pirapó, também na manhã desta sexta-feira. O ônibus do transporte coletivo trafegava pela Rua Luiz Montanari, quando a mulher, de 42 anos, caiu. Ela sofreu escoriações no rosto e também recusou encaminhamento médico.

