Vítima rastreia celular roubado e polícia prende suspeito em Apucarana

Um homem foi preso na manhã deste domingo (1º) em Apucarana (PR) após ser suspeito de assaltar um morador na região central da cidade. A prisão foi possível porque a vítima conseguiu rastrear o aparelho celular levado pelos criminosos e repassar a localização exata em tempo real para a Polícia Militar.

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O crime ocorreu por volta das 7 horas, na Rua Pio Doze. A vítima estava em frente à sua residência utilizando o smartphone quando foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta azul. Eles exibiram uma arma que estava presa na cintura e exigiram a entrega do aparelho e da carteira, fugindo logo em seguida.

Ao iniciar o rastreamento, o sinal do celular indicou que o aparelho estava em um imóvel no bairro Jardim Figueira. As equipes policiais se deslocaram rapidamente até o endereço e localizaram um homem com as mesmas características físicas descritas pela vítima. Na garagem, a polícia também encontrou uma motocicleta semelhante à utilizada no assalto.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a autoria do roubo. Ao verificar o local, os policiais encontraram drogas (porções de cocaína e maconha) e, ao entrarem na residência para recuperar o celular roubado, flagraram munições espalhadas sobre uma mesa, uma balança de precisão e uma arma de fabricação caseira. A pistola que teria sido usada para render a vítima não foi encontrada.

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O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade. A motocicleta usada no crime também foi apreendida bem como os dois celulares do suspeito e uma quantia em dinheiro encontrada no local.