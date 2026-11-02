Vítima rastreia celular roubado e polícia prende suspeito em Apucarana
Além do objeto roubado, policiais também encontraram drogas, munições e uma arma artesanal na casa do suspeito
Um homem foi preso na manhã deste domingo (1º) em Apucarana (PR) após ser suspeito de assaltar um morador na região central da cidade. A prisão foi possível porque a vítima conseguiu rastrear o aparelho celular levado pelos criminosos e repassar a localização exata em tempo real para a Polícia Militar.
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O crime ocorreu por volta das 7 horas, na Rua Pio Doze. A vítima estava em frente à sua residência utilizando o smartphone quando foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta azul. Eles exibiram uma arma que estava presa na cintura e exigiram a entrega do aparelho e da carteira, fugindo logo em seguida.
Ao iniciar o rastreamento, o sinal do celular indicou que o aparelho estava em um imóvel no bairro Jardim Figueira. As equipes policiais se deslocaram rapidamente até o endereço e localizaram um homem com as mesmas características físicas descritas pela vítima. Na garagem, a polícia também encontrou uma motocicleta semelhante à utilizada no assalto.
Durante a abordagem, o suspeito confessou a autoria do roubo. Ao verificar o local, os policiais encontraram drogas (porções de cocaína e maconha) e, ao entrarem na residência para recuperar o celular roubado, flagraram munições espalhadas sobre uma mesa, uma balança de precisão e uma arma de fabricação caseira. A pistola que teria sido usada para render a vítima não foi encontrada.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade. A motocicleta usada no crime também foi apreendida bem como os dois celulares do suspeito e uma quantia em dinheiro encontrada no local.