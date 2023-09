Vítima perde R$ 5 mil após cair em golpe de falso anúncio em Apucarana

Vítima caiu no golpe após ver um anúncio da venda de um carro no Facebook

Mais uma pessoa foi vítima do golpe do falso anúncio em Apucarana, no norte do Paraná. Desta vez a pessoa perdeu R$ 5 mil após negociar a compra de um carro com um falso vendedor, na tarde deste domingo (10).

Por conta do golpe, a Polícia Militar (PM) foi acionada. O homem que chamou os policiais afirmou que viu um anúncio de venda de um veículo no Facebook e entrou em contato com o suposto vendedor, combinando um local para ver o carro.

O golpista disse para ele que não podia comparecer no local, mas que mandaria um primo seu levar o veículo para o homem ver. O verdadeiro vendedor, que também estava mantendo contato com o golpista, que se passava pelo comprador, foi então se encontrar com a vítima. Nesse momento, um Pix de R$ 5 mil feito na conta do golpista.

Somente após o pagamento não cair na conta do verdadeiro dono do carro que ambos perceberam que haviam caído em um golpe.

