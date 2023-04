Vítima fatal de acidente era condutor de ônibus da Saúde de Apucarana

Da Redação

Caio Prado morreu após acidente na BR-376, em Apucarana

O motorista que morreu no grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (12), na BR-376, em Apucarana, norte do Paraná, foi identificado como Caio Prado, de 61 anos. Ele conduzia um Fusca, que colidiu contra um GM/Cruze, em um trecho próximo ao distrito de Vila Reis.

O Fusca acabou pegando fogo depois da colisão e a vítima, que ficou presa nas ferragens, foi carbonizada pelo incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros. Morador do Núcleo Habitacional João Goulart, Caio era condutor de ônibus da Autarquia de Saúde de Apucarana há mais de 20 anos e transportava pacientes para Curitiba.

A batida aconteceu na pista sentido à Califórnia. Após a colisão, os dois automóveis incendiaram. Uma pessoa chegou a ser retirada do Cruze. Além do caminhão de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, outras viaturas foram encaminhadas ao local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi ao trecho e controlou o trânsito.

Informações sobre o velório e sepultamento, ainda não foram divulgadas.





Luto

A morte de Caio causou grande comoção, nas redes sociais muitas pessoas lamentam a morte do motorista.





