Vítima escapa de enforcamento após dizer que amava o agressor

Caso ocorreu na Vila Rural, em Marumbi; suspeito de 28 anos fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na tarde deste domingo (18), na Vila Rural, no município de Marumbi. Ela foi agredida com socos e quase enforcada pelo próprio companheiro, de 28 anos, conseguindo escapar apenas após um apelo desesperado para que as agressões parassem.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o homem só interrompeu o ataque no momento em que a vítima gritou que o amava. Aproveitando a distração do agressor, ela conseguiu se soltar e correu para a casa da mãe, que fica no mesmo quintal.

Já em segurança, a mulher ligou para o número de emergência da corporação. As equipes se deslocaram rapidamente até o endereço familiar, mas o suspeito já havia fugido do local antes da chegada da viatura.

A equipe policial prestou o atendimento necessário à vítima e a orientou sobre os procedimentos legais que deve seguir de agora em diante para garantir sua segurança e dar andamento ao caso na Justiça.