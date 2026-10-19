Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vítima escapa de enforcamento após dizer que amava o agressor

Caso ocorreu na Vila Rural, em Marumbi; suspeito de 28 anos fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vítima escapa de enforcamento após dizer que amava o agressor
Autor Vítima de violência doméstica acionou a Polícia Militar - Foto: Agência Brasil

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na tarde deste domingo (18), na Vila Rural, no município de Marumbi. Ela foi agredida com socos e quase enforcada pelo próprio companheiro, de 28 anos, conseguindo escapar apenas após um apelo desesperado para que as agressões parassem.

-LEIA MAIS: Homem é preso duas vezes no mesmo dia em Apucarana após tentar invadir hotel pousada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o homem só interrompeu o ataque no momento em que a vítima gritou que o amava. Aproveitando a distração do agressor, ela conseguiu se soltar e correu para a casa da mãe, que fica no mesmo quintal.

Já em segurança, a mulher ligou para o número de emergência da corporação. As equipes se deslocaram rapidamente até o endereço familiar, mas o suspeito já havia fugido do local antes da chegada da viatura.

A equipe policial prestou o atendimento necessário à vítima e a orientou sobre os procedimentos legais que deve seguir de agora em diante para garantir sua segurança e dar andamento ao caso na Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia direitos humanos Mulher em risco Sociedade violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV