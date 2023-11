Vítima é espancada na rua por três homens até desmaiar em Apucarana

Um homem foi espancado por outros três em Apucarana, na noite de sábado (18), por volta das 20h30, até chegar a desmaiar. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na Rua Independência, no Jardim América.

A vítima contou aos policiais que estava andando com sua mulher em via pública quando três homens o abordaram e começaram a agredi-lo com socos e chutes.

Os criminosos teriam parado apenas quando a vítima desmaiou e fugiram do local.

A polícia informou que o homem espancado estava todo ensanguentado e com cortes no rosto, no entanto, recusou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os agressores não foram localizados e um boletim de ocorrências foi registrado pela PM.

